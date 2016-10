TiHo

„Sophie“ hatte wohl keine Lust auf eine Behandlung – die rund 500 Kilogramm schwere Kuh büxte Freitag Nachmittag aus einer Behandlungsbox der Rinderklinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover aus.

Hannover. Gegen 15.30 Uhr hatte ein Landwirt aus Peine seine vierjährige Kuh in die Klinik am Bischofsholer Damm gebracht. In einem unbeobachteten Moment konnte das Mastrind flüchten und lief anschließend durch die Straßen der Südstadt und dem Stadtsteil Bult. Auf dem Gelände des Neubaus der Sophienklinik – der neue Namensgeber für „Sophie“ – konnte die Polizei und ein Team der TiHo das Tier schließlich festsetzen.

Mittels Betäubungsgewehr und Blasrohr wurde der Kuh in mehreren Versuchen beruhigende Medikamente verabreicht. Für die schlafende „Sophie“ ging es anschließend per Lastwagen zurück in die Räume der Rinderklinik.