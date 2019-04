Hannover

Gegen 18.50 Uhr gingen in der Regionsleitstelle der Feuerwehr Hannover mehrere Notrufe ein: Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Weberstraße in Hannover-Linden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits die ersten Flammen aus einem Küchenfenster im 2. Obergeschoß. Der Bewohner hatte seine Wohnung schon frühzeitig unverletzt verlassen.

Ein Trupp der Feuerwehr drang in die Wohnung ein und löschte brennende Küchenmöbel. Offenbar hatte ein Topf auf dem Herd Feuer gefangen.

Von NP