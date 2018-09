Langenhagen

Vom Flughafen Hannover direkt in den Knast: Am Donnerstag hat die Bundespolizei einen 26-Jährigen aus dem Kosovo vor seinem Abflug in die Türkei festgenommen. Gegen den Mann lagen gleich drei Haftbefehle vor.

Ursprünglich hatte der Reisende geplant, nach Izmir zu fliegen. Doch die Maschine musste ohne ihn abheben, weil er von Bundespolizisten bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle gestoppt wurde. Die Beamten stellten drei aktuelle Fahndungsnotierungen gegen den 26-Jährigen fest.

Es gab gegen ihn zwei Haftbefehle wegen Ordnungswidrigkeiten und ein weiteres Fahndungsgesuch wegen uneidlicher Falschaussage. Der Mann war zu zwei Geldbußen und einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2848 Euro verurteilt worden. Die Summe hatte er nie bezahlt. Und deshalb muss er die Strafe nun absitzen.

Insgesamt stehen bei dem Kosovaren rund 100 Tage Freiheitsstrafe auf dem Zettel – vom Flughafen in Langenhagen wurde er umgehend in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht.

Von Britta Mahrholz