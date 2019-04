Hannover

Das Duo Mrs. Greenbird muss das für am heutigen Dienstag geplante Konzert im Pavillon in Hannover aus Krankheitsgründen absagen, wie Hannover Concerts am Mittag mitteilte. Das Konzert soll jedoch so schnell wie möglich nachgeholt werden, ein Termin steht allerdings noch nicht fest. Der Ersatztermin wird bekanntgegeben sobald er feststeht.

Das Duo Sarah und Steffen hinter Mrs Greenbird hatte an seinem Sound gefeilt und ein neues Album mit authentischer, handgemachter Musik herausgebracht. Das Ergebnis ist intimer, persönlicher geworden und lässt mehr Raum für Experimente. Das Duo will mit den Zuhörern das Leben feiern. Ihre Mischung aus American, Pop und Folk-Elementen füllt eine Lücke in der deutschen Musiklandschaft. Markenzeichen sind treibende und sphärische Gitarren, ein verträumtes Piano und Sarahs charismatische Stimme, die eingängige Texte interpretiert.

Von NP