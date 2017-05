HANNOVER: Am Maschsee und im Maschpark treffen sich Tausende – vorrangig zum Trinken. Immer wieder muss die Polizei eingreifen, mehrheitlich bleibt es aber bei friedlichen Saufspielen. Entsprechend bergab gehts im Lauf des Tages mit Artikulation und Stehvermögen.

© Christian Behrens

Himmelfahrt

Hannover: Komatrinken im Maschpark

Hauptsache voll: Vatertag ist auch in Hannover offenbar ein guter Grund, sich schon ab mittags in Delirium zu trinken. Rund um Maschpark und Nordufer fiel es den Besuchern mehrheitlich schon am Nachmittag schwer, ganz gerade zu gehen. Manchmal führte das auch zu Problemen – die Polizei hatte gut zu tun.