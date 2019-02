Hannover

Kondenswasser aus der Klimaanlage habe zu dem Stellwerksausfall Mitte Januar am Hauptbahnhof geführt. Das Wasser sei „auf Bauelemente getropft“, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Dadurch hatten Züge des Nah- und Fernverkehrs den Hauptbahnhof am 13. Januar von 15.30 Uhr an nicht mehr anfahren können. Erst gegen 18.45 Uhr konnten erste Züge den Bahnhof wieder verlassen, der Verkehr lief aber nur schleppend an. Gegen 21.50 Uhr betrug die durchschnittliche Verspätung der Züge noch 60 Minuten, gegen 23.30 Uhr lag sie bei 30 Minuten.

„Wie, beziehungsweise: wodurch das Kondenswasser ausgetreten ist“, gab die Bahn-Sprecherin bekannt, „ist nicht geklärt.“ Träte das Wasser wieder aus, wäre also ein erneuter Stellwerksausfall denkbar.

Den Hauptbahnhof nutzen täglich mehr als 250 000 Reisende, 750 Züge des Fern-, Nah- und S-Bahn-Verkehrs steuern die zwölf Gleise täglich an.

Von Verena Koll