Hannover

Beim Abbiegen ist am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Kirchhorster Straße ( Lahe) ein Kleintransporter mit einem VW-Touran zusammengestoßen. Dessen Fahrerin (58) wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Beteiligten behaupten, dass die Ampel für sie Grün gezeigt hätte.

Die Fahrerin des normalerweise als Schulbus eingesetzten, nun aber unbesetzten Kleintransporters war auf der Kirchhorster Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Moorwaldweg wollte sie nach links auf die Auffahrt zur A 2 Richtung Dortmund abbiegen. In der Gegenrichtung wollte gleichzeitig die VW-Fahrerin, die auf der Kirchhorster Straße in Richtung Hannover fuhr, die Kreuzung überqueren.

Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 22 500 Euro. Da beide Fahrerinnen behaupten, Grün gehabt zu haben, sucht die Polizei Zeugen, die insbesondere Angaben zu der Ampelsituation machen können. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 zu melden.

Von kra