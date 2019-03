Hannover

Zwischen dem Autobahnkreuz Buchholz und der Anschlussstelle Misburg ist am Mittwoch auf der A 37 in Fahrtrichtung Hannover ein Kleintransporter in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war um 13.07 Uhr alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug vollständig in Flammen. Fahrer und Beifahrer der Citroën Jumpy hatten es noch geschafft, den Wagen auf dem Standstreifen abzustellen und ihn zu verlassen.

AUSGEBRANNT: Der Kleintransporter fing während der Fahrt auf der A 37 Feuer. Quelle: Feuerwehr Hannover

Auslaufendes Benzin hatte sich ebenfalls entzündet, und die Flammen hatten auf die angrenzende Böschung übergegriffen. Damit das mit Kraftstoff vermischte Löschwasser nicht in die Kanalisation eindringen konnte, deckte die Feuerwehr vier Schächte ab. Der Brand war schnell unter Kontrolle gebracht.

Durch die Rauchentwicklung kam es zu erheblichen Sichtbehinderungen auf beiden Fahrspuren der Autobahn. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit sieben Fahrzeugen und 20 Kräften rund zwei Stunden im Einsatz.

Von kra