Hannover: Kleines Feuer auf Dach von Turnhalle in Döhren

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zur Grundschule an der Suthwiesenstraße ausgerückt. Spieler einer Handballmannschaft hatten Feuer auf dem Dach der Turnhalle gemeldet.

Hannover. Mit zwei Löschzügen ist die Feuerwehr Hannover am Mittwochabend zur Grundschule Suthwiesenstraße in Döhren ausgerückt. Spieler einer Handballmannschaft, die gerade in der Halle trainierten, hatten gegen 19.45 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. Als sie nach draußen gingen, um nachzusehen, entdeckten die Sportler auf dem Dach der Schulturnhalle Flammen.

Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eingetroffen waren, erkundeten sie von einer Drehleiter aus das Hallendach und löschten vorsorglich alle Stellen, an denen die Handballer Feuer gesehen hatten. Verletzt wurde niemand.

Die Turnhalle ist derzeit wegen Dacharbeiten eingerüstet. Ob sich bei den Arbeiten tagsüber auf dem Dach möglicherweise Glutnester gebildet hatten, die sich später entzündeten, ist noch offen.