In der Klage von Brigitte Sterzinger-Abegg aus Hemmingen ging es um 2,76 Euro. Das ist der erste Anschein, doch der trügt. Vor allem, wenn man weiß, dass es in Niedersachsen etwa 300 000 Hundebesitzer gibt.

Die Klägerin und ihr Mann Tjaard Abegg, ein Steuerberater, sind stolze Besitzer des Berner Sennenhundes „Luke“. In der Klage ging es um die Frage, ob Hundebesitzer Mehrwertsteuer an die Gov-Connect GmbH in Berlin zahlen müssen. Müssen sie nicht, entschied am Freitag die Zehnte Kammer des Verwaltungsgerichts Hannover. „Das ist ein grundlegendes Urteil“, sagt Gerichtssprecher Heiko Leitsch. Es gelte aber nur für Hundebesitzer, die die Gebühren noch nicht bezahlt hätten.

„Ein grundlegendes Urteil“

Die Gov Connect GmbH betreibt im Auftrag des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums das Zentrale Hunderegister. Das Ministerium hat diese Aufgabe ausgelagert. Im Register werden Daten gesammelt, damit Hund und Halter identifizierbar sind. Ferner wird dort auch festgehalten, ob der Hund „gefährlich“ ist. Für diese Arbeit verlangt das Berliner Unternehmen Gebühren: 14,50 Euro für eine Online-Registrierung, 22,50 Euro für eine Erfassung auf Papier. Zudem verlangt das Unternehmen noch 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Das Verwaltungsgericht entschied: Die Erhebung der Mehrwertsteuer ist unzulässig, weil es sich für die Hundehalter um „keine wirtschaftlich bedeutsame Leistung“ handle. Gerichtssprecher Leitsch führt aus: „Wenn eine Behörde das Register führen würde, gebe es auch keine Mehrwertsteuer, weil Behörden keinen Gewinn machen dürfen.“ Der Registrierung nachzukommen sei lediglich eine Pflicht für den Bürger.

Bürger-Abzocke dürfte schwieriger werden

Tjaard Abegg meinte zur NP: „Ich habe nicht wegen 2,76 Euro geklagt.“ Wenn nächste Jahr die Pkw-Maut komme, werden auch private Firmen im Auftrag des Staates die Gebühren kassieren. Und wenn möglich, auch Mehrwertsteuer verlangen. Und dann würden die Kosten für Millionen von Autofahrern viel höher. Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover dürfte diese Abzocke von Bürgern nun viel schwieriger werden. Az.: 10 A 1522/17

Von Thomas Nagel