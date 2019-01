Hannover

Die Stimmung ist gedrückt. Sollen Gottesdienste sonst eine Stunde der Freude sein, ist es diesmal eine Stunde der Trauer. Es heißt Abschied nehmen von einer Kirche. Ein seltenes Ereignis im Leben eines Gläubigen, ein immer häufigeres für die Kirche.

Gemeindemitglieder sind enttäuscht

Diesmal hat es St. Christophorus am Stöckener Markt getroffen. Mit einem letzten Abendgottesdienst ab 18 Uhr am Freitagabend durch Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger ist die 1962/63 erbaute katholische Kirche profaniert worden. Eine Entwidmung, die einigen Gläubigen wie eine Entweihung vorkommen mag. „Das was Gott gebaut, soll man nicht wieder abreißen“, unterbricht ein Mann von hinten zornig die Predigt.

Protest: Vor der Kirche hatten Gemeindemitglieder ein liegendes Holzkreuz aufgebaut, umrahmt von Grablichtern.s Quelle: Villegas

Abfinden wollen sich viele nicht. „Ich bin sehr ärgerlich“, sagt Thomas Polaczek, der mit anderen Gemeindemitgliedern mit Schildern mahnt, dass mit St. Christophorus die letzte christliche Kirche im Stadtteil verschwindet. „Ich bin hier getauft“, sagt er, „mein ganzes Leben ist mit dieser Kirche verbunden.“ Seit 35 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich in der Gemeinde. Und jetzt kommt nicht mal der Bischof aus Hildesheim, was ihn besonders sauer macht.

Weihbischof versucht, Trost zu spenden

Doch Weihbischof Schwerdtfeger hat Verständnis für die Proteste, die für ihn auch ein Zeichen des Glaubens sind. Er versteht die Trauer über den Abschied von einer Kirche, die mit dem Leben vieler Menschen eng verbunden ist, wie er weiß. So versucht er, Trost zu spenden, und nutzt dazu auch ein Gedicht der jüdischen Dichterin Hilde Domin. Die im Exil ihren Halt in der Sprache gefunden habe. Sie schrieb, man müsse fortgehen können und doch sein, wie ein Baum, als zöge die Landschaft, und wir stünden fest, zitiert der Weihbischof. Und sieht die Lehre in dem festen Stand, den der Glauben böte.

Bereits 2009 hatte das Bistum die Schließung von St. Christophorus beschlossen. Mehrere Jahre wurde letztlich erfolglos mit der evangelisch-lutherischen Kirche über eine Übernahme verhandelt. 2015 hat die Wohnungsbaugenossenschaft Heimatwerk das Kirchengrundstück gekauft. Wohnungen für behinderte und alte Menschen sollen entstehen, symbolisch wichtige Elemente der Kirche aber erhalten bleiben.

Für ihren Gottesdienst müssen die Gemeindemitglieder ab sofort aber die Kirchen St. Hedwig in Vinnhorst oder St. Adalbert in Herrenhausen besuchen.

Von Andreas Krasselt