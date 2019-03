HANNOVER

Versuchter Kiosküberfall mit Schusswaffe in Vahrenheide: Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind zwei unbekannte Täter am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr bei dem Versuch gescheitert, einen Kiosk an der Zwickauer Straße im Stadtteil Vahrenheide zu überfallen.

Der 61 Jahre alte Kioskbetreiber gab gegenüber der Polizei an, dass ein maskierter Mann zunächst an das Verkaufsfenster des Ladens geklopft habe. Nachdem der 61-Jährige das Fenster öffnete, sei der Betreiber vom Räuber unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden, so die Polizei weiter. Der Kioskbetreiber hat das Fenster jedoch sofort wieder geschlossen, woraufhin der unbekannte Maskierte mit einem ebenfalls maskierten Komplizen ohne Beute in Richtung Leipziger Straße davongerannt sei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Duo verlief am Sonntagabend erfolglos.

Der bewaffnete Räuber ist etwa 1,70 Meter groß und war mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Sein Komplize ist etwas größer und trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze, teilte die Polizei weiter mit. Die Täter sollen ein eher jugendliches Alter haben, sprechen deutsch mit Akzent und hatten ihre Gesichter mit schwarzen Strumpfhosen maskiert. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511/109 55 55 entgegen.

Von Andreas Voigt