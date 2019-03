Hannover

Vorsichtig stand sie auf dem Felsen, schaute erst nach links, dann nach rechts, bis es plötzlich „Platsch“ machte – und die Eisbärendame Milana den Sprung ins kühle Nass von Yukon Bay wagte.

Die Freude der 21 Schülern der 4a aus der Grundschule Pestalozzistraße, die am Dienstag eine exklusive Führung durch den Zoo erleben durften, war noch weit über das Zoogelände zu hören. Scout Marco Dinter kam nur mit Mühe gegen die Jubelschreie der Kinder an. „Zwischen 200 und 250 Kilogramm wiegen die Eisbären“, erklärte er. Damit es so natürlich wie in ihrem ursprünglichen Lebensraum aussieht, werden in dem Becken künstliche Wellen erzeugt. „Außerdem nutzen wir Salzwasser, da das gesünder für die Tiere ist.“

Bis zu zweieinhalb Tonnen wiegen die Flusspferde

Und dann durften die Kinder sogar das gefährlichste Tier Afrikas füttern – die Flusspferde. Bei einem einmaligen Gang hinter die Kulissen, warfen die Kinder Äpfel, Möhren und Salat in die weit aufgerissenen Mäuler von Cherry, Himba, Victoria und Kiboko. Zwischen eineinhalb und zweieinhalb Tonnen bringen die Tiere auf die Waage. „Ui, das ist aber viel“, sagte eines der Kinder. An Land können sie bis zu 45 Kilometer pro Stunde rennen.

Für Staunen sorgten auch die Antilopen. „Bis zu acht Meter können sie aus dem Stand springen“, erklärte Dinter. Und was brauchen die Tiere, damit sie sich wohl fühlen? „Essen“ und „Trinken“ riefen die Kinder laut. Aber nicht nur das: Damit ihnen nicht langweilig wird, gibt es einen riesigen Haufen aus Ästen in dem Gehege. „Das ist quasi die Playstation für Antilopen“, so Dinter.

Weltweit gibt es nur noch 100 Berberlöwen

Schließlich bewiesen die Kinder bei der Pressekonferenz mit Zoodirektor Andreas M. Cassdorf, dass sie sich gut auf diesen Termin vorbereitet haben. So fand Sasha (9) heraus, dass der Zoo 1865 gegründet wurde. Amin (10) wollte wissen, wie viele Tiere im Erlebnis-Zoo Hannover leben. „Das sind um die 2000 Tiere.“ Und welches das seltenste Tier ist, fragte Atiah (11). „Das sind unsere Berberlöwen. Davon gibt es weltweit nur noch 100 Tiere.“ Dass der Zoo jährlich rund 700 000 Euro für Tierfutter ausgibt, konnte Charlott (9) kaum glauben. „Und das ist immer in Lebensmittelqualität, denn das Tierwohl steht für uns an erster Stelle“, so Cassdorf.

Von Cecelia Spohn