Bothfeld

Hannover: Kind von Auto erfasst

Am Freitagabend kam es in der Sutelstraße (Hannover Bothfeld) zu einem Unfall bei dem ein Neunjähriger schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Junge mit zwei Freunden in Höhe der Tankstelle die Straße überqueren, als es zu dem Unfall kam.