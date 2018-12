Hannover

Schwerstarbeit für die Feuerwehr an diesem Sonnabend: Am Nachmittag kam es zu einem Kellerbrand in Linden-Süd. In der Hengstmannstraße musste die Feuerwehr nach ersten Angaben mehrere Anwohner per Drehleiter retten.

Die Üstra kann wegen des Brandes die Haltestellen Deisterplatz, Charlottenstraße, Allerweg und Stadionbrücke nicht anfahren.

Bereits am Morgen hatte es einen schweren Brand in Ahlem gegeben: Ein Mieter hatte dort Feuer gelegt.

Mehr in Kürze.

Von RND/sbü