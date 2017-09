Hannover: Kein Blindgänger am Seelhorster Kreuz

Polizei

Der Verdacht einer möglichen Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Seelhorster Kreuz hat sich nicht bestätigt, wie die Feuerwehr Hannover am Freitag mitteilte. Eine Evakuierung ist daher nicht mehr erforderlich.

Hannover. Bei den abschließenden technischen Sondierungsmaßnahmen durch die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen (KBD) konnte am heutigen Tag an dem verbliebenen Verdachtspunkt ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Bombenblindgänger handelt. Bei dem ersten der insgesamt zwei Verdachtspunkte konnte dies bereits am vergangenen Montag ausgeschlossen werden. Es wird also keine Evakuierung am 3. September notwendig sein.

Im Zuge der Sondierung des zweiten Verdachtspunktes, der sich in zirka sechseinhalb Metern Tiefe befand, mussten Betonringe von Spezialfirmen in die Baugrube eingebracht sowie das eindringende Grundwasser zurückgehalten und abgepumpt werden. Besonders das immer weiter eindringende Grundwasser stellte die Fachleute vor besondere Herausforderungen und ließ eine Abschließende Erkundung erst am heutigen Tag zu.

Die Spezialisten des KBD konnten nun ausschließen, dass es sich bei dem Verdachtspunkt um einen Bombenblindgänger handelt. Im Erdreich befanden sich zahlreiche Splitter einer Weltkriegsbombe, der erste Verdachtspunkt entpuppte sich als Eisenrohr.

Der Leiter der Feuerwehr, Claus Lange, zeigte sich erleichtert, als ihn heute die Nachricht erreichte, dass sich kein zu entschärfender Bombenblindgänger im Erdreich befand. „Es ist eine gute Nachricht, dass die Evakuierung von mehr als 5.200 Einwohnern nicht erforderlich ist“, sagte Lange.