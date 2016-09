Herbst

Auch wenn es draußen noch sehr sommerlich ist: Herbst und Winter kommen bestimmt - und der Tiergarten braucht wieder Kastanien und Eicheln für die Fütterung.

Hannover. Wer fleißig sammelt, bekommt eine Baumscheibe, die als Eintrittskarte für das Tiergartenfest am Sonnabend, 8. Oktober (ab 13 Uhr), gilt. Darüber hinaus gibt es dafür noch ein Getränk und ein Stück Kuchen.

Annahme ist ab dem 26. September: im Wirtschaftsgebäude an der Tiergartenstraße 149 (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr), im Forsthof am Pferdeturm 1 (montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr, freitags bis 11.30 Uhr), im Betriebshof Mecklenheide in der Schulenburger Landstraße 331 (montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr, freitags von 8 bis 11.30 Uhr).