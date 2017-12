Hannover: Kalkbrenner-Show verlegt

Konzert

In der Swiss Life Hall bleibt einem derzeit die Luft weg: Die Lüftungsanlage muss dringend repariert werden.

Hannover. In der Swiss-Life-Hall bleibt einem derzeit die Luft weg: Die Lüftungsanlage muss dringend repariert werden. Das führt nun dazu, dass das heutige Konzert von Fritz Kalkbrenner spontan verlegt werden muss. Statt am Stadion spielt der Elek­tro-Musiker nun im Capitol am Schwarzen Bären. Karsten Seifert von Hannover Concerts (HC) beruhigt die Fans: „Die Kapazitäten passen genau ins Capitol.“ Wer spontan zum Konzert wollte, schaut nun in die Röhre: Aufgrund des geringeren Fassungsvermögens ist die Show ausverkauft.

Dafür soll die Swiss-Life-Hall schon in den kommenden Tagen wieder benutzbar sein: „Es handelt sich nur um einen normalen Defekt“, erklärt Seifert. Weitere Verlegungen seien ausgeschlossen. Das Konzert von Trailerpark am 7. Dezember soll dann wieder in der Halle stattfinden können.

mrx