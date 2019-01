HANNOVER

Dan M. (44) hat sich hinreißen lassen. Auf antisemitische Äußerungen reagierte er mit dem Ausruf: „Tod allen Arabern.“ Der Angeklagte zeigte sich am Mittwoch einsichtig. „Das hätte ich mir sparen können. Es tut mir leid“, sagte er vor dem Urteil im Amtsgericht. Richter Michael Siegfried verurteilte Dan M. zu einer Geldstrafe von 1350 Euro. Die 90 Tagessätze entsprechen einer Freiheitsstrafe von drei Monaten, der Mindeststrafe für Volksverhetzung.

Dan M. nahm am 4. Mai 2018 am „Kippa-Walk“ in Hannover teil. Zusammen mit 600 Teilnehmern wollte er sich am Protest gegen Antisemitismus beteiligen. Der Angeklagte ist Jude. Am Rande der Demonstration standen junge Leute. Im Verlauf des Zuges hörte der Angeklagte schlimmste antisemitische Beleidigungen. Irgendwann reichte es M., er rief laut in der Georgstraße (Höhe Steintor), was ihm in den Sinn kam. Wohl auch zum Missfallen vieler seiner Mit-Demonstranten.

„Sie haben der guten Sache einen Bärendienst erwiesen“, meinte Richter Siegfried. Anwalt Marco Jutsch regte wegen der antisemitischen Äußerungen eine Einstellung des Verfahrens an. Das wollte der Richter nicht. Denn Dan M. hat Vorstrafen wegen Beleidigung und Körperverletzung, die aber schon lange zurückliegen.

So kam der Angeklagte mit der Mindeststrafe davon. Er akzeptierte das Urteil mit den Worten: „Für das, was ich gemacht habe, muss ich gerade stehen.“ Die jungen Leute, die die antisemitischen Pöbeleien von sich gaben, blieben unbekannt.

Von Thomas Nagel