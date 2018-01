GROSSER ANDRANG: Morgendliche Warteschlange im Amtsgerichtsfoyer – vor dem Wartemarkenautomaten der Rechtsantragsstelle.© Florian Petrow

NP-Reportage

Hannover: Jeder hat das Recht auf sein Recht

Ein Schüler hat Schwierigkeiten mit dem Jobcenter. Ein Bafög-Bezieher streitet mit der Ex um den Hund. Eine Frau fordert Lohn von ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Ein weiteres Problem haben alle diese drei Menschen gemeinsam: Sie können die für sie so wichtige Rechtsberatung nicht selbst finanzieren. In solchen Fällen hilft die Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts Hannover – und das jährlich immerhin rund 14 000-mal.