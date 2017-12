Hannover: Jede zweite S-Bahn der Linie 5 fällt aus

Deutsche Bahn

Wie die Deutsche Bahn über Twitter am Montagmorgen mitteilte, fällt aufgrund von Bauarbeiten jede zweite S-Bahn der Linie 5 zwischen Hameln und Hannover aus.

Hannover. Pendler müssen am Montagmorgen mit Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Hameln rechnen. Wegen Verzögerungen bei Bauarbeiten muss jede zweite Fahrt der Linie 5 bis mindestens 12 Uhr entfallen. In Fahrtrichtung von Hannover nach Hameln entfallen die Bahnen mit Abfahrt um .25 Uhr im Hauptbahnhof, Pendler müssen die Züge um .55 Uhr nehmen. In der Gegenrichtung von Hameln nach Hannover entfallen die Linien ab .50 Uhr, die Bahn bittet Pendler die Züge um .20 Uhr zu nehmen.

Aufgrund der Bauarbeiten kann es zudem zu Verzögerungen in beiden Richtungen kommen.