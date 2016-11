| Claudia Brebach

Messe

Das Cebit-Partnerland Japan, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, kommt mit mehr als 120 Unternehmen und Institutionen zur nächsten IT-Show vom 20. bis 24.März 2017.

Düsseldorf. Das sind mehr als zehnmal so viele Aussteller wie in diesem Jahr. Eröffnet wird die Cebit auf dem Messegelände von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Japans Premier Shinzō Abe, so der Plan. Auch Hiroshi Ishiguro, einer der weltweit klügsten Roboterforscher kommt, ebenso wie Epson-Präsident Minoru Usui.

Der Konzern bringt unter anderem erstmals in Europa seine Papierrecyclingmaschine fürs Büro mit, kündigte die Messe am Donnerstag auf einem Japan-Tag in Düsseldorf an. "Es erfüllt uns mit Stolz, dass sich die japanische Regierung die Cebit als weltweit führende Veranstaltung für die Digitalisierung ausgesucht hat", sagte Messe-Vorstand Oliver Frese.

Kein Partnerland habe sich in den vergangenen Jahren derart eindrucksvoll präsentiert, betonte er. Japan komme mit der größten Wirtschaftspräsentation, die es je außerhalb des Landes gegeben habe. Besonders stark sei Japan bekanntermaßen in der Robotertechnik. Dort gebe es bereits Hotels, wo Gäste von Robotern betreut würden.