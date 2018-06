Hannover

An der Bühne ist es bereits zur Vorband deutlich voller als bei Mando Diao am Dienstag. Auch am Mittwoch sind wieder zahlreiche Fans nur für das Abendprogramm gekommen. Verständlich – wann kommt man sonst schon mal so günstig an Karten für ein Konzert des 42-Jährigen?15 Euro kostet das Ticket, womit man ab 17 Uhr aufs Gelände und noch einiges mehr erleben kann als Headliner Delay.

Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik an der Hauptbühne. Marlene Nader, die sich lieber Mavi Phoenix nennt, bietet eine Mischung aus Pop und Rap – das klingt gut.

Danach tritt die Jägermeister-Blaskapelle an. Und wie! Besonders die ausländischen Gäste haben sich unter deutscher Blasmusik wohl was ganz anderes vorgestellt. 30 Minuten ohne Pause gibt die 16-köpfige Band, beste­hend aus Bläsern, DJ und Tänzerinnen, Vollgas. Spätestens jetzt ist das Publikum wach und bereit für den eigentlichen Headliner.

Der kommt um viertel vor neun auf die Bühne und schafft es sofort, die teilweise noch etwas steife Masse in Schwung zu bringen „Wir sind hierhergekommen mit der Mofa und rocken heute euch in Hannover!“ singt Delay. Auf „Türlich, Türlich“ folgt „Klar“, und bei „Sie kann nicht tanzen“ sind dann auch Geschäftsleute in Tanzlaune. Delay, mit Hut und Sonnenbrille, liefert ab und sorgt so für einen starken Abschluss am Mittwoch auf der Cebit.

Auch am Donnerstag gibt es wieder zahlreiche Live-Acts auf der Cebit. Der Tag steht ganz im Zeichen elektronischer Mu­sik. Ab 20.30 Uhr sorgt das Electro-House-Duo Digitalism für tanzbare Klänge. Nach dem großen Abschlussfeuerwerk (ab 21.45 Uhr) gibt es beim Fuchsbau-Festival dann ne­ben elektronischer Musik auch bildende Kunst und progressiven Pop. Das ist der neue, bunte Cebit-Mix.

Von Timo Gilgen