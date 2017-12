Zoo

Hannover: Ist der Zoo zu teuer?

Der Zoo Hannover fährt in diesem Jahr ein dickes Minus ein. Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff erklärt das im NP-Interview in erster Linie mit dem verregneten Sommer – auch wenn er einräumt, dass die Tageseintrittspreise in Hannover im deutschlandweiten Vergleich zu den höchsten gehören. Das trifft besonders Familien – für sie gibt es, anders als in fast allen anderen Zoos, keine speziellen Rabatte.