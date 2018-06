Hannover

Eine Rocklegende gibt sich die Ehre: Sonntag geben Iron Maiden eines ihrer vier Open-Air-Konzerte in Deutschland auf der Expo-Plaza. Auf der Setliste stehen viele Hits aus den 80er-Jahren, aber auch eine handvoll Überraschungen aus späteren Alben.

Das „Legacy of the Beast“-Konzert mit Vorband Killswitch Engage beginnt um 18.10 Uhr, der Einlass startet schon um 16.30 Uhr.

Und wie dann die Wetterlage ist, kann man am Freitag schwer abschätzen. Klar ist jetzt schon: Es wird sehr heiß. Bis zu 30 Grad werden am Sonntagnachmittag in Hannover erwartet. Und das heißt: Lokale Gewitter sind jederzeit möglich – auch in Hannover.

Meteorologen benutzen zur Vorhersage mehrere Wetttermodelle. Unter kachelmannwetter.com zeigt das US-Modell am Freitag für Sonntag eine Neigung zu Gewitter in Hannover – siehe Foto.

Wichtig ist: Iron-Maiden-Fans sollten auf jedenfall die Entwicklungen unter www.unwetterzentrale.de verfolgen.

Von NP