Hannover: IT-Störung legt Rathaus lahm

Technik

Aufgrund einer großflächigen Störung der städtischen IT sind die Mitarbeiter in den städtischen Serviceeinrichtungen aktuell nur eingeschränkt erreichbar, teilt die Stadt mit.

Hannover. Die technische Störung sei am Sonnabendnachmittag aufgetreten, so Stadtsprecher Dennis Dix. Bürgerämter, die Kfz-Zulassungsbehörde, Fahrerlaubnisbehörde und weiteren städtischen Serviceeinrichtungen waren am Montagvormittag teilweise gar nicht zu erreichen gewesen.

Auch der E-Mailverkehr funktionierte nicht. Die Analyse der Ursachen für die technische Störung dauert aktuell noch an. "Zurzeit gehen die meisten Anwendungen wieder. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten", sagte der Stadtsprecher am frühen Montagnachmittag weiter. Sobald die Dienststellen wieder voll einsatzbereit seien, erfolge eine neue Meldung.