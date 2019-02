Hannover

In Hannover haben am Samstag Hunderte Schüler gegen das Lehrermeldeportal der AfD protestiert. Unter dem Motto „Freigeist statt Geistfrei“ haben sich nach Polizeiangaben in der Innenstadt etwa 400 Jugendliche versammelt. Unterstützt von der Grünen Jugend und den Jusos in Niedersachsen demonstrierten sie „für Toleranz, Menschlichkeit und Bildungsfreiheit“.

Die AfD-Plattform zum Neutralitätsgebot von Lehrern wurde zuerst im Herbst in Hamburg freigeschaltet. Ziel ist es, „mutmaßliche Neutralitätsverstöße“ von Lehrern zu melden. Als Beispiele nannte die Partei „plumpes AfD-Bashing“ oder „fehlerhaftes und unsachliches Unterrichtsmaterial“.

Von RND/epd