Hannover

Emotionen sind da, um von ihnen übermannt zu werden: „Ich bin dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben“, brachte Almondy Rose (33) gerade so heraus, als er am Freitag seine Filiz Koc (31, heißt jetzt auch Rose) heiratete.

90 Gäste nahmen an der Trauung von Filiz Koc und Almondy Rose teil. Der Bräutigam schämte sich seiner Tränen nicht.

Für die Tränen schämte er sich nicht, ließ sich ein Taschentuch reichen, ehe er seinen Liebesschwur im Expo-Wal fortsetzte. Der Mister Germany von 2012 versprach ihr, sie immer zu lieben, zu ehren, zu respektieren – was wiederum für Tränen auf ihrer Seite sorgte.

90 Gäste am Expo-Wal sind ergriffen

90 Gäste, davon 24 zuckersüße Kinder, waren ergriffen, als das schönste Paar der Stadt ihre Liebe unterm freiem Himmel besiegelte – die freie Trauung vollzog, Nadine Weske (36), die dem Namen ihrer Firma – „Wortgewand(t)“ – alle Ehre machte. Ihr Trauspruch „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“ war übrigens der Satz, den die Roses bereits bei der Taufe von Töchterchen Bella (21 Monate) ausgewählt hatten.

Brautkleid mit Perlen und Glassteinen

Auf Strohballen sitzend verfolgte die Hochzeitsgesellschaft die bezaubernde Zeremonie, den meisten stockte der Atem, als die Braut die Szene betrat: Das kunstvoll mit Perlen und Glassteinen bestickte Brautkleid (Milla Nova) schmiegte um den sportlichen Körper, der Schleier wehte fröhlich hinterher, als Mutter Andrea Koc sie zum Altar führte. Die 31-Jährige hatte das Brautkleid erst vor ein paar Tagen bei „White & Night“ an der Georgstraße entdeckt. Tolles Highlight: Die Eheringe waren in einer Rose aus Eis eingefroren, die zwei konnten sie sich erst an die Finger stecken, nachdem die Eisblume durch die Gästereihen gereicht wurde und so aufgetaut war, da passte das Lied „Halleluja“ gesungen von Dana Thomson (25) wunderbar.

Die Eheleute und Gäste applaudierten – und Kim Valerie Elixmann (28) und Julia Rupönus (32) atmeten erleichtert auf, mit ihrer Agentur Marry Jane hatten sie die Hochzeit ihrer Freunde innerhalb von unglaublichen drei Wochen organisiert.

Von Mirjana Cvjetkovic