Hoher Pegel: Die Geh- und Radwege an der Ihme wurden bereits gesperrt.© Droese

Höchste Meldestufe

Hannover: Hochwasser oder Schnee zu Weihnachten?

Vor ein paar Tagen zeigte sich die Stadt noch von ihrer schönen, weißen Seite. Schnee in der Adventszeit? Das erhöhte die Vorfreude auf die Festtage. Doch nun sieht die Lage in Hannover anders aus: Regen und schmelzender Schnee haben den Pegel der Leine am Freitag auf mehr als fünf Meter ansteigen lassen.