Hannover

Mit lautem Getöse kippte in der Nacht zu Donnerstag ein großer Laubbaum um. Die Feuerwehr wurde gegen 1.50 Uhr von der Polizei an die Einsatzstelle an der Davenstedter Straße, Ecke Beethovenstraße gerufen. Die Krone des Baumes hatte sich in der Oberleitung der Üstra direkt neben der Haltestelle Nieschlagstraße verfangen.

Im Fahrdraht musste zunächst der Strom abgeschaltet werden, bevor die Feuerwehr mit der Zerkleinerung beginnen konnte. Die Üstra setzte auf der Stadtbahnlinie 9 Ersatzbusse ein, und auch die Buslinien 100 und 200 konnten die Haltestelle bis etwa 8 Uhr nicht anfahren.

Warum aber kippte der Baum um? War auch hier die Trockenheit schuld? Die Feuerwehr spricht von unerklärlichen Gründen, und auch die Stadt kann zur Aufklärung nichts beitragen, da der Baum auf einem Privatgrundstück stand und das Grünflächenamt daher nicht zuständig ist.

Hitze ist Stress für die Bäume

Klar aber ist, dass auch die Bäume unter zunehmenden Hitzestress leiden. Nicht grundlos bewässert die Stadt auch mit Hilfe der Feuerwehr vor allem die Bäume, „die am dringendsten Wasser benötigen“, so Stadtsprecher Dennis Dix.

„Die Bäume reagieren auf die Hitze“, weiß auch Forstexperte Gerd Garnatz, früherer Eilenriedeförster und derzeit Vorsitzender des Eilenriedebeirats. „Bei bestimmten Bäumen kann das zu einem Astabwurf im Sommer führen.“ So wie etwa die Platane sich von ihrer Rinde trennt, können sich wohl vor allem Pappeln und Ulmen, aber auch einige Linden und Buchen von noch grünen Ästen trennen. Im Strandbad Hemmingen wurde aus diesen Gründen bereits ein besonders schattiger Abschnitt der Liegefläche gesperrt.

Das seien aber Einzelfälle, betont Stadtsprecher Dix: „Falls dies geschehen sollte, wäre dies ein sogenannter Grünastabwurf und nicht vorhersehbar.“ Allerdings würden eben gerade die Bewässerungsmaßnahmen der Stadt das Risiko von Grünastabwürfen mindern.

Wässern oder sparsamer Umgang

Doch während die Stadt die Straßenbäume bewässert, allerdings nur zum Teil mit Trinkwasser, zum anderen mit Wasser aus dem Mittellandkanal, und viele Bürger auch animiert durch Aufrufe in den sozialen Medien ebenfalls Bäume vor ihren Häusern mit reichlich Wasser versorgen, mahnt die Region zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser.

„Auch wenn es schwerfällt: Rasenflächen sollten derzeit nicht mit Trinkwasser aus der Leitung bewässert werden“, sagt Dr. Mustafa Yilmaz, Leiter des Gesundheitsamtes. „Wir raten auch dringend davon ab, private Pools ohne Aufbereitung mit Trinkwasser zu befüllen, da bei den hohen Temperaturen ohnehin innerhalb kurzer Zeit mit einer Verkeimung des unbehandelten Wassers zu rechnen ist.“

Das klingt nach möglicherweise bevorstehenden Wassermangel. Soweit will die Verwaltung zwar noch nicht gehen, aber es gebe durchaus bei der Gewinnung des Trinkwassers aus dem Grundwasser „physikalische Grenzen“, erklärte Umweltmedizinerin Dr. Constanze Wasmus. Nur eine begrenzte Menge aufbereiteten Trinkwassers könne ins Netz eingespeist werden. Wenn etwa in den Abendstunden durch flächendeckendes Rasensprengen die Speicherbehälter so stark geleert würden, dass sie in der Nacht nicht wieder aufgefüllt werden könnten, würde der Wasserdruck sinken - und in höheren Stockwerken das Wasser nur noch tröpfelnd aus dem Hahn kommen, ergänzt Yilmaz.

Regionssprecherin Sonja Wendt empfiehlt, jeden Regen zu nutzen, um Regenwasser für das Gießen der Blumen zu gewinnen.

Von Andreas Krasselt