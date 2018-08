Hannover

Wenn die Temepratur im Klassenzimmer über 30 Grad geht, fällt es schwer, dem Unterricht zu folgen und sich zu konzentrieren. Gleich am ersten Tag des neuen Schuljahres haben sich deshalb viele Schulen in Hannover entschieden, ihren Schülern hitzefrei zu geben oder den Unterricht zumindest nach der vierten Stunde zu beenden.

An der IGS Roderbruch etwa hat die Sekundarstufe eins, also die Klassen fünf bis zehn, nach der sechsten Stunde frei bekommen. Bei der IGS Linden steht an den ersten beiden Schultage ohnehin nur Blockunterricht bis zur sechsten Stunde auf dem Plan - hitzefrei zu geben war da gar nicht nötig.

Über 30 Grad in den Unterrichtsräumen

Ob eine Schule hitzefrei gibt, hängt auch vom Gebäude ab: In der Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg hat es sich durch die enorme Hitze der vergangenen Tage und Wochen so aufgeheizt, dass noch immer über 30 Grad in den Unterrichtsräumen herrschen. "Deswegen können die Kinder am Donnerstag und Freitag schon um 11.45 Uhr abgeholt werden", erklärt Schulleiterin Nicole Dreyer. Als verlässliche Grundschule bietet sie aber weiterhin auf eine Betreuung bis 13 bzw. 16 Uhr an. Doch die Eltern nehmen das Angebot dankend an: "Erstaunlich viele Eltern haben ihre Kinder auch tatsächlich um 11.45 Uhr abgeholt." In den kommenden Tagen hofft die Schulleiterin auf Abkühlung: "Nach dem Wochenende schauen wir dann weiter."

An der Eichendorffschule hingegen findet der Unterricht statt. Dort ist es im Gebäude kühler: "Wir haben ganz normalen Uterricht und Betreuung bis 13 Uhr", sagt Schulleiter Wolfgang Schiecke.