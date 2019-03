Hannover

Die Stadt Hannover will bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt zum Diskussions- und Demokratieort für die europäische Idee, für Europas Menschen werden –ein Labor für einen gemeinsamen Diskurs. Die Stadt präsentierte am Mittwochabend in der Herrenhäuser Galerie das Konzept, das in den kommenden Monaten bis Ende Juni durch „Leuchtturmprojekte“ mit Leben gefüllt werden soll.

Die Programmpunkte:

- HIER: Hannover liegt im Mittelpunkt Europas, hier herrscht große Gelassenheit und kulturelle Vielfalt. Nachbarinnen und Nachbarn aus Europa werden hier zu Diskussion eingeladen.

- JETZT: Die Entwicklung neuer Ideen für Europa, die jetzt wichtig sind bei Migration, Klimawandel oder auch Nachhaltigkeit.

- ALLE: Dahinter verbirgt sich der Start eines Netzwerkes aller Europäer. Hannover will dabei seine Persönlichkeiten zeigen, die dafür stehen: Leibniz, Schwitters, Hannah Arendt oder Kurfürstin Sophie.

Von Henning Queren