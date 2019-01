Hannover

Bereits sechs Fahrkartenautomaten wurden seit Silvester gesprengt, zwei aufgebrochen – der Üstra gehen die Geräte aus. Und während die Polizei auf Hinweise durch Zeugen hofft, muss sich das Fahrgastunternehmen vor weiteren Angriffen schützen.

Wie die Üstra das genau macht – ob durch eine Verstärkung der Außenhülle oder per Farbpatronen, die das Geld markieren – wird nicht verraten: „Auf anraten der Polizei“, erklärt Unternehmenssprecher Udo Iwannek. „Es ist aber vieles Möglich.“ Zusätzliche Videoüberwachung und Sicherheitspersonal schließe man jedoch aus – eine längerfristige Umstellung auf bargeldlose Automaten ebenfalls. „Unsere Kunden wollen auch bar bezahlen.“

Erste Zeugenhinweise eingegangen

Die Polizei reagierte nach der Sprengung eines Automaten am Wochenende zunächst mit einem Zeugenaufruf. „Vereinzelte Hinweise sind bereits eingegangen“, sagte Polizeisprecher André Puiu. Diese müssten nun ausgewertet werden.

Automatensprengungen sind landesweit ein Ärgernis. Bei Geldautomaten haben die Sprengungen von 2017 auf 2018 von 23 auf 54 Fälle stark zugenommen. Das LKA habe sogar bestimmte Tätergruppen im Verdacht, so Sprecherin Nevin Ayyildiz: „Eine etwa 350 Personen umfassende Gruppierung aus den Niederlanden, die in wechselnder Zusammensetzung agiert, eine aus Polen und eine dritte Gruppierung, bei der es sich um Nachahmungstäter handelt.“ Dennoch sei die Aufklärungsquote aufgrund der schnellen Flucht der Täter sehr gering.

Sprengversuche häufiger und professioneller

Der Angriff auf Fahrkartenautomaten ist landesweit zuletzt dagegen deutlich zurückgegangen. Nicht so in Hannover: Die jüngsten Taten haben laut Üstra-Sprecher Iwannek eine neue Qualität. „In der Vergangenheit gab es Sprengversuche nur sehr selten, die in der Regel auch nicht erfolgreich waren. Jetzt haben wir es mit einer Serie und mehr Professionalität zu tun.“ In den acht jüngsten Fällen wurden die 30 000 Euro teuren Automaten jeweils komplett zerstört.

Kein Ticket? Üstra reagiert kulant

Außergewöhnlich sind deshalb auch die damit verbundenen Umstände: An den betroffenen acht Haltestellen – Rethen-Nord, Schaumburgstraße, Safariweg, Altwarmbüchen-Zentrum, Wissenschaftspark Marienwerder, Karl-Wiechert-Allee, Park der Sinne und Rethen-Schleife – gibt es nun gar keine Automaten mehr. Und es kann einen oder mehrere Monate dauern, bis der Hersteller für die Üstra neue gefertigt und angeliefert hat. Fahrgäste werden gebeten, die Karten im Vorverkauf oder online zu kaufen, so Iwannek. „Sollte das aus Zeitgründen partout nicht möglich sein, bitten wir darum, sich beim Fahrer zu melden. Wir reagieren, wenn es glaubwürdig ist, kulant.“

Von Simon Polreich