Hannover

Um 11.40 Uhr war es endlich soweit: Die frisch ausgebildeten Polizeimeister der Bundespolizeidirektion Hannover treten von nun offiziell ihren Dienst an. Insgesamt 111 wurden am Freitagvormittag auf das Grundgesetz vereidigt, 38 davon in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne in Vahrenheide.

„Das ist für Sie der Beginn einer jahrzehntelangen Karriere bei der Bundespolizei“, erklärte Martin Kuhlmann, Präsident der Bundespolizeidirektion bei der Begrüßung und warnte die Neulinge gleich schon mal vor: „Sie werden Ihre Kollegen jetzt wahrscheinlich häufiger sehen als Ihre Familien.“

Mit einer Holzbläser-Interpretation des Avicii-Songs „Addicted to you“ wurde die Zeremonie zuvor feierlich vom Saxophonquartett des Bundespolizeiorchesters eröffnet. „Addicted bedeutet“, so Kuhlmann, „zugewandt und ergeben zu sein. Das beruht aber auch auf Gegenseitigkeit. Die Bundespolizei ist auch für Sie da.“

Einstellungsoffensive trägt erste Früchte

Die neu vereidigten Polizisten sind der erste Jahrgang der im Jahr 2016 angestoßenen Einstellungsoffensive der Bundespolizei. In den kommenden Jahren soll das Personal von 42.500 auf 50.800 Beamte und Angestellte aufgestockt werden. Das sei erforderlich aufgrund neuer Aufgaben.

Das betrifft beispielsweise die Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern. Hierfür warb Martin Kuhlmann bereits: „Das ist ein politischer Schwerpunkt des Innenministeriums und der Länder.“

Rat vom Präsidenten: Vorsicht in sozialen Netzwerken

Einen guten Rat hatte der Präsident auch noch mit dabei: „Halten Sie sich in sozialen Netzwerken zurück.“ Schließlich seien die Neulinge nun in der Realität des Polizeidienstes angekommen – „und das erfordert eine gewisse Abschirmung des Privatlebens“, so Kuhlmann.

Nachdem die neuen Polizeimeister zu feierlich ausgebreiteter Deutschlandflagge vereidigt und anschließend die Nationalhymne angestimmt worden war, geht für viele der neue Arbeitsalltag schon am Wochenende los.

Für die meisten geht es jetzt schon los

„Ich habe morgen schon Nachtschicht“, sagt Neu-Polizeimeisterin Sarah Hopmann. Selbst diese Tatsache kann ihr das Grinsen nach der Vereidigung nicht aus dem Gesicht wischen: „Ich wollte schon immer Polizistin werden.“ Und nun kann es endlich losgehen. Die 22-Jährige wird ab morgen am Bremer Hauptbahnhof eingesetzt.

Für Florian Janßen war die Ausbildung schon die zweite Qualifikation. Zuvor hat der 25-Jährige als Industriemechaniker gearbeitet: „Ich habe mich gefragt, ob ich das mein Leben lang machen will.“ Etwas Neues wagen – das klang verlockender.

Von 19 bis 38 Jahre ist alles dabei

Die Altersspanne ist breit im Jahrgang: Zwischen 19 und 38 Jahre liegt sie. Präsident Kuhlmann betont deshalb auch: „Es ist ein Generationenwechsel, der jetzt stattfindet.“ Die Direktion Hannover sei im Schnitt eine der ältesten in Deutschland. Doch zum Glück sorgen die neuen Polizeimeister ab jetzt für frischen Wind.

Von Janik Marx