Basilika St. Clemens, Marktkirche, Kröpcke-Uhr, Opernhaus, Aegidienkirche, Landesmuseum, HDI-Arena und NDR-Funkhaus – an diesen Orten sind die Lichtaktionen der Künstler zu sehen. Und in diesen vier Tagen haben die Hannoveraner diese Aktion des Garbsener Unternehmens Allstars lieben gelernt. Am Sonnabendabend war es richtig voll in der Stadt: Trotz Kälte sahen sich Tausende die Lichtprojektionen an, um dann weiter zur nächsten zu gehen.

Sonntagabend ist die letzte Gelegenheit, das Lichtspektakel an den Stationen noch einmal zu sehen. Ab 17.30 Uhr werden die Gebäude angestrahlt. Um 23 Uhr ist dann endgültig Schluss.

Die einzelnen Projektionen dauern jeweils maximal 15 Minuten und starten kurz danach neu. Der Eintritt zu allen Festivalorten ist frei.

