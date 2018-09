Hannover

Heute Abend rollen wieder Hunderte Skater durch die Stadt. Treffen ist um 18.30 Uhr am Klagesmarkt, um 20 Uhr startet der Tross über die Otto-Brenner-Straße in Richtung Maschsee, von der Schützenallee geht es über Brückstraße und Abelmannstraße zur Hildesheimer Straße und schließlich zum Rewe-Parkplatz an der Karlsruher Straße – immer begleitet von lauter Musik. Nach einer Pause rollen die Skater weiter bis zum Messegelände und kehren von dort über die Strecke am Maschsee zum Klagesmarkt zurück. Für die Route sind zwei Stunden eingeplant.

Die Teilnahme an der Skate by night kostet zwei Euro. Für Autofahrer bedeutet die Tour wieder einige Einschränkungen: Die Skater haben auf den Straßen Vorfahrt, Autos müssen warten.

Es ist die vorletzte Skater-Tour in dieser Saison: Am 19. September geht es nach Groß-Buchholz.

Von sbü/RND