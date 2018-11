Meine Stadt Forschung Hannover - Herzstück für den Einstein-Elevator der Leibniz-Uni Schwerelosigkeit ist ein faszinierendes Phänomen – und wichtig für die Forschung. Damit man dafür nicht ins Weltall fliegen muss, gibt es Freifalltürme, wo für kurze Zeit die Erdanziehung aufgehoben werden kann. In Hannover hat so ein Turm jetzt sein Herzstück erhalten.

VON GANZ OBEN: Per Kran wird die Kapsel in den Turm des „Einstein-Elevator“ hinabgelassen Uni-Mitarbeiter Michael Matthey (28) nimmt sie 40 Meter unterhalb in Empfang. Quelle: Fotos: Wilde