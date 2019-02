LANGENHAGEN

Zollhündin Darcy hat am Flughafen Hannover in Langenhagen einmal mehr einen guten Riecher bewiesen. Bei der Überprüfung mehrere Frachtsendungen erschnüffelte sie bereits am 14. Februar eine Drogenlieferung. Eine Sendung aus der Türkei, die über das belgische Lüttich nach Hannover gelangt war, hatte ihr besonderes Interesse erregt. In einer präparierten Plastikkarte entdeckten die Zollbeamten dank Darcys guter Nase 2,3 Gramm Heroin.

Nur einen Tag später dann der nächste Drogenfund, wieder in einem Brief mit einer Plastikkarte aus der Türkei. Diesmal war es jedoch nicht die Hundenase, sondern der geschulte Blick eines Zollbeamten, dem das Versteck des Rauschgifts auffiel. Im Boden des Briefumschlags waren fünf Gramm Heroin eingearbeitet.

Das Rauschgift wurde sichergestellt. Eingeführt hatten die Drogen zwei Männer (20, 25) aus Aurich und dem schleswig-holsteinischen Ahrensburg. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Staatsanwaltschaft Hannover.

Von Andreas Krasselt