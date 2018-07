Hannover

Feuerwerksveranstaltungen ist man ja gewohnt in den Herrenhäuser Gärten, aber was da im Wilhelm-Busch-Museum am Donnerstagsabend für ein Feuerwerk an Ideen kam, war schon verblüffend: „Gartenkultur – ein Thema für die Kulturhauptstadt 2025?“ hieß die harmlos klingende Frage, die Gartendirektor Ro­nald Clark da in einer Po­wer-Point-Vorstellung stellte.

Die Vorschläge, Ideen, Visionen und „Träume“, die Clark dann ganz selbstverständlich beschrieb, würden ausreichen, um aus Hannover – wenn nicht die grünste Stadt Europas – so die wohl „liebenswerteste“ zu ma­chen.

Mit dem Fachbereich Um­welt und Stadtgrün hatte er sich das eine und andere für eine Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 überlegt. Nach seinen Aussagen sind OB Stefan Schostok und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette sehr angetan. Noch hat Hannover keine Bewerbung vorgelegt, „aber ich glaube, ohne Gartenkultur sind die Chancen für den Zuschlag nicht er­folgreich“, sagte er unter dem Beifall seiner etwa 150 Zuhörer. Darunter auch Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf, die zurzeit die Geschäfte im Kulturbereich führt.

Was also steckt drin im grünen Kraftpaket Clarks? Begrünte und auf sogenannten „Roofwalks“ begehbare Flachdächer in der Innenstadt gibt es ansatzweise schon auf Parkhäusern, das Ganze könnte aber massiv ausgebaut werden. Auch das Thema „urban gardening“, also städtischer Gemüseanbau in Kitas und Schulen, ist nicht neu, könnte aber auch auf großen Kaufhausdächern installiert werden. Grüne Fassaden braucht die Stadt, um die Temperaturen im Sommer zu senken und ein besseres Klima zu schaffen, extensive Begrünungen der Gleisbette der Stadtbahn ergäben Sinn – „das ist kühler, staubt nicht, senkt die Lärmbelastung und sieht schöner aus“. Und warum nicht gleich eine „Gartenroute“ der Üstra kreieren? Und warum nicht – wie in Kopenhagen und Amsterdam – Fahrradbrücken schaffen, Extra-Fahrradwaggons für Öffis einführen und die Parkhäuser der Innenstadt auch für die Zweiräder öffnen?

Ronald Clark erfindet nichts Neues, sondern verweist darauf, dass Hannover ohnehin eine sehr alte und sehr große Gartenkultur aus den 17. bis zum 21. Jahrhundert besitzt. 1419 Hektar Grünflächen, 1950 Hektar Wald sind es, dazu Friedhöfe, Kleingärten – und war Hannover nicht auch Bundeshauptstadt der Biodiversität im Jahr 2011?

Im jetzigen Sea Life könnte ein Orchidarium entstehen, das Maschseefest in einem „Meer aus Garten“ gefeiert, Gartenkonzerte in tausenden kleinen Gärten veranstaltet werden und Lichtinstallationen alle zwei Jahre den Großen Garten im Herbst beleuchten. „Hannover ist groß genug für die vielen guten Ideen und klein genug, um sie zu verwirklichen“, sagt Clark.

Gartenmuseum

Vom Ahltener Garten über den Stadtpark bis zu den Herrenhäuser Gärten – für ein großes Gartenmuseum zur Kulturhauptstadt 2025 sieht Ronald Clark reichlich Potenzial in Hannover. Dass man dann dort auch Gärten der Religionen schaffen, das Thema „Garten und Gesundheit“ angehen und die bereits vorhandenen Gärten mit Themen wie Politik, Musik, Literatur, Mode oder Technik verknüpfen kann, ist für ihn ausgemachte Sache. Ein riesiger Naturgarten könnte auch aus der Mergelgrube in Misburg entstehen, „es ist unglaublich, was dort alles wächst“, so Clark.

Den Berggarten mit seinem Orchideenhaus möchte der Gartendirektor ebenfalls erneuern und gern noch etwas mehr Platz für die vielen Orchideenarten bekommen – im Regenwaldhaus, heute Sea Life.

Extensive Begrünung

Auf den Dächern der Nord/LB ist es schon Wirklichkeit. Eine Begrünung vieler Dächer, vieler Fassaden und der Stadtbahngleise wäre durchaus auch möglich, sagt Clark. Da fühlen sich dann auch die Bienen und andere Insekten – und ihre Fressfeinde, die Vögel – wohl. Wie schön könnte etwa das Bredero-Hochhaus in Grün ausschauen, oder warum sollte man aus dem Ihme-Zentrum nicht einen Wasserfall herabstürzen lassen? Das Grün sieht schön aus, es macht die Stadt leiser, es schluckt Kohlenstoff- und Stickstoffemissionen, es kühlt die Stadt im Sommer he­runter, und es riecht sogar gut. Clark schwebt auch ein Regenwassermanagement vor – Grünflächen als Regenrückhalteflächen, wenn der Platzregen sonst die Keller zu füllen droht. Wenn es denn nicht regne, könnten die Grünflächen für Kinder zum Toben angeboten werden.

Die Dächer der Stadt

Graue Flachdächer, staubig, laut, hässlich – so stellt sich die hannoversche Innenstadt von oben vor. Und genau das könnte sich ändern, wenn die Pläne von Ronald Clark und dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün Wirklichkeit würden. Dann würde man die Dächer bepflanzen – auch mit Gemüsepflanzen. Warum auch sollte man nicht Tomaten und Gurken auf dem Flachdach ernten?

Möglich wäre auch das, was es in Ansätzen bereits gibt: Restaurants, Cafés oder einfach kostenlose Entspannungszentren auf den Dächern der Stadt. Seine Mittagspausen kann man schlechter verbringen. Und im Idealfall sieht Clark die Dächer durch Brücken miteinander verbunden.

Petra Rückerl