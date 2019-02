Hannover

2013 war Hanebuth auf Mallorca festgenommen worden, saß danach zwei Jahre lang in Spanien in U-Haft. 2015 wurde er gegen Kaution aus der U-Haft entlassen und kehrt zurück nach Hannover. Die Untersuchungen liefen derweil weiter.

Der Ermittlungsrichter in Spanien jetzt seine Arbeit beendet und fordert bis zu 13 Jahre Haft für den Rocker-Boss, berichtet das Mallorca-Magazin. Insgesamt sollen 46 Personen angeklagt sein.

Hanebuth, der sich derzeit in Hannover aufhält, sagte der NP: „Ich bin froh, dass es nach sechs Jahren endlich losgeht und bin sicher, dass wir die Vorwürfe entkräften können.“ Die Anklageschrift sei ihm bereits zugegangen, er warte aber noch auf eine Übersetzung. Unter anderem werde ihm Geldwäsche, Bedrohung, Bildung einer kriminellen Vereinigung und Waffenbesitz vorgeworfen – „obwohl ich damals gar keine Waffe bei mir trug.“

Als Nächstes würden die Anwälte ihre Stellungnahme abgeben, so der Rocker-Boss. „Und dann schauen wir, was am Ende hängen bleibt.“

Verhaftet wurde Hanebuth 2013 wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Förderung illegaler Prostitution, Drogenhandel und Geldwäsche. 60.000 Euro soll Hanebuth damals bei seiner Freilassung hinterlegt haben. Jetzt soll die Kaution auf 4,2 Millionen Euro erhöht werden, berichten Medien. Die Verteidigung hat bis zum 21. März Zeit, Stellung zu beziehen.

Im Fall der im Jahr 2013 auf Mallorca festgenommenen Mitglieder der Rockerbande Hells Angels fordert die Staatsanwaltschaft für 46 Angeklagte insgesamt 298 Jahre Haft, so das Mallorca-Magazin weiter. Weiteren damals im Rahmen der Operation Casablanca abgeführten Spitzenmitgliedern wie Khalil und Abdelghani Youssafi drohen 38 Jahre Gefängnis unter anderem wegen Geldwäsche, Drohungen und Urkundenfälschung. Die Lokalpolizisten Nicanor G. und Francisco José V. müssen sich auf fünfeinhalb Jahre einstellen.

Der Staatsanwaltschaft sollen 15 000 Seiten mit Abhörprotokollen der 46 Angeklagten aus der Zeit nach der Verhaftung 2013 vorliegen, aus denen sich Vorwürfe wie Drogengeschäfte, Zuhälterei, Menschenhandel, Geldwäsche und Erpressung ableiten. Auch um Kapitalbetrug, graue Geldanlagen, dubiose Baum-Plantagen, Aktien von Karibik-Firmen, Beteiligung im Vergnügungsgewerbe und sogar Investments im Rotlicht-Millieu und Rennsport soll es gehen.

Von Simon Polreich