In Kulturzentrum Pavillon herrscht ausgelassene Stimmung. Schüler mit und ohne Handicap singen Karaoke miteinander, spielen Tischtennis und rasen mit Rollstühlen um die Wette. Zwei Mädchen haben eine Maske aufgesetzt und versuchen, sich mit einem Blindenstock zu orientieren. Als sie einen Mann anrempeln, sagt er: „Möp möp, hier steht was.“ Ein Mädchen lacht und sagt: „Ups.“ Kein Problem, hier ist das okay. Ein sehbehinderter junger Mann hilft ihnen bei der Fortbewegung ohne Sehkraft. Jeder profitiert hier von den Fähigkeiten des anderen.

Das ist die „ inklusion Jugend- und Erlebnismesse “

Gehen am Stock: Schüler lernen, wie sie sich mit einem Gehstock orientieren können, ohne etwas zu sehen. Die Augen sind verbunden. Quelle: Michael Wallmüller

„Hier macht es Spaß, behindert zu sein“, sagt Renate Weidner (57). Die Gründerin des Vereins „partizip“ hat die „ inklusion Jugend- und Erlebnismesse“ 2015 zum ersten Mal durchgeführt. Seitdem findet die Veranstaltung jährlich statt – und ist heute so gefragt, dass es mehr Aussteller-Anfragen gibt als berücksichtigt werden können. Rund 1500 Besucher kommen zu der Messe, vor allem Schulklassen aus ganz Niedersachsen.

Kein Wunder, dass die Veranstaltung so beliebt ist, denn so eine Messe gibt es deutschlandweit nicht noch einmal, sagt Weidner. Dabei müsse ihrer Meinung nach Inklusion genau so ablaufen: Indem Nichtbetroffene verstehen, was es überhaupt bedeutet, behindert zu sein. Das können Besucher seit Montag hier ausprobieren.

Selbstversuch : E-Rollstuhl für Golfer

Ein Selbstversuch: NP-Volontärin Josina Kelz spielt im „Para Motion“ Minigolf. Das ist ein elektronischer Rollstuhl, in dem gehbehinderte Menschen Golf spielen können. Die Rollstühle werden in Bodensee (Kreis Göttingen) hergestellt. Quelle: Michael Wallmüller

Ein Highlight ist der E-Rollstuhl für Golfer. Der Luxuswagen unter den Rollstühlen sozusagen, er kostet um die 20 000 Euro. Und Golf spielen klappt damit prima. Zugegeben: Ich finde, es ist ein sonderbares Gefühl, wenn die Sitzfläche des Rollstuhls hochfährt und ich in eine stehende Position befördert werde. Ich hänge buchstäblich in den Seilen: Ein Gurt befestigt meinen Rumpf, Schnallen stabilisieren meine Beine. So falle ich nicht vorne über.

Aber mein Körpergefühl geht dabei verloren. „Du hängst da wie ein nasser Sack“, sagt NP-Fotograf Michael Wallmüller (31) zu mir, als ich den Selbsttest macht. Ich lache. Und Veranstalterin Renate Wegner ist zufrieden. „Es gibt hier keine Berührungsängste mit dem Thema Behinderung. Man kann darüber lachen, man kann auch sagen, dass man etwas behindert findet.“

Selbstversuch : Depressionen und Angstzustände

So fühlt sich eine Depression an: Mit einer schwarzen Glocke auf dem Kopf werden Gefühle eines Depressiven simuliert. Die Welt sieht damit grau aus, Geräusche sind gedämpft und man fühlt sich isoliert. Quelle: Wallmüller

Neu im Programm: Eine Simulation von Depressionen und Angstzuständen. Was das mit Behinderung zu tun hat? „Man ist ja nicht nur mit den anerkannten Handicaps eingeschränkt“, so Weidner. „Psychisch krank zu sein bedeutet genau so eine Behinderung des Lebens.“ Wie das gemeint ist, kann man am Stand der „Shitshow“ gut nachempfinden. Bei der „Ausstellung über Scheißgefühle“ gibt es Objekte zum Ausprobieren, die ähnliche Gefühle verursachen, mit denen psychisch Kranke zu kämpfen haben.

Zum Beispiel die schwarze Glocke zum Aufsetzen, unter der ich mich fühle, als sei ich von der Außenwelt isoliert, als sei alles irgendwie gedämpft und die Welt ein bisschen grauer. „Genau so fühlt es sich an, depressiv zu sein“, sagt Ausstellerin Luisa Weyrich (29) von der Berliner „Agentur für psychische Gesundheit“. „Wir haben verschiedene junge Betroffene befragt. Einer erzählte uns, dass sich seine Depression anfühlt, als würde ein Milchglas zwischen ihm und der Welt sein.“

Genauso wie es sich für Menschen mit Handicap manchmal anfühlt, dass sie und den Rest der Welt etwas trennt, erklärt Renate Weidner. Auf der Messe im Pavillon allerdings gibt es keine Trennung – nur ein großes Miteinander.

Information für Besucher

Die „ inklusion 2019 Jugend- und Erlebnismesse“ hat heute von 9 bis 18 Uhr im Kulturzentrum Pavillon geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. www.inklusion-erlebnismesse.de

Von Josina Kelz