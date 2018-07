Hannover

Unbekannte haben am Sonnabendmorgen einen Bundeswehr-Lkw in Hainholz in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 55-Jähriger den Brand gegen 2.45 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Lkw bereits lichterloh in Flammen. Trotz sofortiger Löscharbeiten brannte das Fahrzeug nahezu vollständig aus.

Der Lkw der Bundeswehr befand sich auf dem Gelände einer Werkstatt an der Grambartstraße in Hainholz. Die Flammen griffen auf einen weiteren Lastkraftwagen über, der ebenfalls der Bundeswehr gehört. Das zweite Fahrzeug wurde am Heck beschädigt.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Die Beamten vermuten, dass das Feuer absichtlich gelegt worden ist. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Brand in der Grambartstraße machen kann, möge sich beim Kriminaldauerdienst unter (0511) 109 55 55 melden.

