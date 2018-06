Richterin Alena Fischer und die beiden Schöffen sahen es als erwiesen an, dass der 33-Jährige die Stadtpark-Sauna an der Kleefelder Straße am 6. Dezember 2017 angezündet hatte - vorsätzlich.

Dem Mann wurde seit Dienstag der Prozess gemacht (NP berichtete). Er hatte zugegeben, in die Traditionssauna eingebrochen zu sein und Massageöl für rund 150 Euro gestohlen zu haben. Wie es zu dem Brand kam, dazu lieferte der Angeklagte zwei Versionen: Einmal hatte er gegenüber der Polizei erklärt, die Sauna sei aus Versehen abgefackelt. Dann sagte er, er habe das Objekt absichtlich in Brand gesetzt, weil er die Spuren des Einbruchs verwischen wollte.

Das Gericht geht von einer Vorsatztat aus. Vor allem, weil die Sauna an zwei Stellen gleichzeitig angefangen hatte zu brennen. Dass es zwei Brandherde gibt, ist nach Auffassung des Gerichts für ein fahrlässig verursachtes Feuer kaum vorstellbar.

Der Angeklagte hat bereits zahlreiche Vorstrafen, leidet unter einer Borderline-Störung, hat Drogen- und Alkohol-Probleme. Obwohl er immer wieder unter dem Einfluss berauschender Mittel Straftaten begangen hatte, sah das Gericht davon ab, ihn in eine Entziehungsanstalt einzuweisen. Ein Aufenthalt dort müsste nach Meinung eines Gutachters mindestens zwei Jahre dauern. Das wäre unverhältnismäßig, befand das Gericht: Schließlich beträgt die Haftstrafe nur eineinhalb Jahre.

Verteidigerin Tanja Brettschneider hatte eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten mit Bewährung wegen fahrlässiger Brandstiftung beantragt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Britta Mahrholz