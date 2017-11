Hannover: Grundschülerin von Stadtbahn erfasst

Polizei

Auf dem Weg zur Grundschule ist eine Neunjährige am Dienstagmorgen in Altwarmbüchen bei Hannover von einer Stadtbahn angefahren und leicht verletzt worden.

Hannover. Die Schülerin hatte offenbar an einem Fußgängerüberweg an der Kircher Straße gegen 7.40 Uhr die herannahende Straßenbahn in Hannover übersehen, teilte die Feuerwehr mit. Bis die Bahn trotz Notbremsung durch den Fahrer zum Halten kam, war es schon zu spät: Das Mädchen wurde vom Zug erfasst und samt ihres Mountainbikes knapp fünf Meter weit mitgeschleift, aber nicht überrollt.

Noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Krankenwagen zogen Fußgänger das Mädchen mit ihrem Fahrrad unter der Bahn hervor. Sie wurde nur leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrmänner kümmerten sich ebenso um den Stadtbahnfahrer, der einen Schock erlitt.

Ob die Ampel an der Übergangsinsel in der Straßenmitte rot oder grün war, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Die Strecke der Stadtbahn Linie 3 musste vorübergehend gesperrt werden.