Der Schuh eines Riesen, ein Ritterhelm aus dem Mittelalter oder ein Astronauten-Kostüm – der Fundus der Staatsoper hat so einiges zu bieten. Etwa 40 000 Kostüme lagern auf mehreren Etagen. Und die durften sich die 42 Schüler der Klasse 4a der Grundschule Ronnenberg und die Klasse 4c der Stadtschule Wunstorf am Montag genauer anschauen.

„Ohhhhh, wie schön“ und „Ist das toll“ riefen die Kinder, als die Tür sich öffnete. „All unsere Kostüme, Schuhe und Hüte sind maßgeschneidert und entstehen hier im Haus“, erklärte Dramaturgie-Assistentin Meike Kreilkamp. Und so durften die Schüler einen riesigen glitzernden Helm mit einer langen roten Feder aufsetzen. „Das sieht witzig aus“, sagte ein Mädchen. Doch es gibt nicht nur außergewöhnliche Kostüme, auch Hosenanzüge, schlichte T-Shirts und hunderte unterschiedliche Accessoires wie Gürtel und Tücher gehören zum Repertoire.

Zur Galerie Die Schüler konnten einen Blick hinter die Kulissen der Staatsoper Hannover werfen.

Auf der Bühne fällt einiges auf. An der Decke hängen mehr als 50 wuchtige Eisenstangen, an denen die Deko hoch- und runtergezogen wird. 50 Kilogramm schwere Scheinwerfer sorgen für Licht, und davon gibt es 2000. Beim Blick durch kleine Spalten im Boden, erschreckten sich einige – denn es geht tief runter. Bis zu fünf Meter nach unten und bis zu drei Meter nach oben können die fünf Podien gefahren werden.

Für die Aufführung vorbereitet werden die Tänzer und Sänger in ihren Garderoben. Dort läuft alles nach einem strikten Zeitplan. „Durch Lautsprecher wird das Bühnengeschehen übertragen, damit keiner seinen Auftritt verpasst“, so Kreilkamp. Rund 700 Mitarbeiter sorgen vor und hinter der Bühne für den reibungslosen Ablauf in der Oper, weitere 300 Mitarbeiter gibt es im dazugehörigen Schauspielhaus. Aber welches ist eigentlich das Lieblingsstück von Intendant Michael Klügl (64), wollte Marta (9) bei der Kinder-Pressekonferenz wissen. „Jedes Stück entsteht mit großer Liebe und ist ans Herz gewachsen.“ Ob Sopranistin Stella Motina (34), bekannt aus der „ West Side Story“ und „König Karotte“, schon mal den Text vergessen hat, fragte Felicitas (9). „Ja leider, bei einem russischen Lied. Man muss sich immer gut vorbereiten. Ich übe am liebsten abends.“

Von Cecelia Spohn