| Thomas Nagel

Keine Renovierung

Hannover: Großer Neubau für die MHH

Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) drückt bei dem Neubau der Uni-Kliniken in Hannover und Göttingen aufs Tempo. „Wir können in den nächsten fünf bis sechs Jahren die ersten Kliniken fertiggestellt ha­ben“, sagte sie am Mittwochabend. Der gesamte Umbau der beiden Hochschulkrankenhäuser benötige aber mehr als zehn Jahre. Das Land stellt in einem Sondervermögen 2,1 Milliarden Euro für die Neubauten zur Verfügung.