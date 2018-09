Hannover

Studenten müssen auf dem angespannten Wohnungsmarkt für WG-Zimmer in Hannover tiefer in die Tasche greifen. In Bremen blieben die Preise im Vergleich zum Vorjahr auf hohem Niveau. Dort müssen Studierende in diesem Jahr durchschnittlich 350 Euro (2017: 350 Euro) für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zahlen, in Hannover 330 Euro (2017: 313). Das geht aus einer Studie des Moses Mendelssohn Instituts in Kooperation mit dem Immobilienportal „WG-Gesucht.de“ hervor.

Damit liegen die Mietpreise in beiden Städten aber noch unter dem Bundesdurchschnitt von 363 Euro. Für die Studie hat das Institut die Entwicklung der Mietpreise für WG-Zimmer seit 2013 an 96 Hochschulstandorten in Deutschland untersucht. Danach kostet die Studentenbude in München, Hamburg und Stuttgart am meisten.

600 Euro für ein Zimmer in München

Spitzenreiter ist München, wo ein Zimmer bis zu 600 Euro kostet. In der Liste mit 96 Städten steht Chemnitz ganz unten. Dort kostet ein WG-Zimmer im Schnitt 230 Euro. In vier weiteren Städten im Osten liegt die Miete ebenfalls bei höchstens 250 Euro.

In einem sogenannten Anspannungs-Scoring des Instituts liegt München vor Hamburg und Stuttgart, Frankfurt, Köln und Berlin. Hannover liegt auf dem 34. Platz. Für Studenten, die verzweifelt ein Zimmer suchen, ist das kein Trost.

