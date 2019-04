Hannover

Die Polizei sucht Graffiti-Schmierer, die im Stadtteil Mitte sieben Gebäude beschmiert haben. Wie die Beamten am Montag mitteilten, waren bereits am Sonnabend Beschädigungen an mehreren Häusern und Garagen in drei Straßen festgestellt worden.

Erste Anwohner hatten am frühen Sonnabendmorgen die Polizei alarmiert, nachdem sie diverse frische Graffiti an Fassaden und auf Toren entdeckt hatten. Bei ihrer Absuche fanden die Beamten an insgesamt sieben Gebäuden an der Hainhölzer Straße, der Striehlstraße und an der Straße Nordfelder Reihe frische Tags.

In allen Fällen hatten die Schmierfinken die Buchstaben SDH in verschiedenen Farben und Ausführungen sowie Größen hinterlassen. Der Schaden beträgt nach Schätzung der Polizei mehrere Tausend Euro betragen.

Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, unter Telefon 0511/1092715 Kontakt mit der Polizeiinspektion Ost aufzunehmen.

Von bm