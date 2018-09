Hannover

Per Kurznachrichtendienst Twitter informierte die Üstra am Sonnabendmorgen gegen 9 Uhr über den Gleisbruch. Stadtbahnen der Linien 3, 7 und 9 fahren bis zur Haltestelle Spannhagengarten. Dort müssen alle Fahrgäste in Busse umsteigen, die sie zur Lortzingstraße bringen – und umgekehrt. Zur Entlastung des Ersatzverkehrs fahren die regulären Buslinien 122, 123 und 137 weiter bis zur Lortzingstraße.

Der Schaden zwischen Spannhagengarten und Lortzingstraße wurde in der Nacht entdeckt, sagte Üstra-Sprecherin Katja Raddatz. Auch wegen der Nutzfahrzeuge-IAA auf dem Messegelände arbeitete die Üstra unter Hochdruck an der Reparatur. Gegen Mittag, so Raddatz, sollen die Bahnen wieder fahren können.

Wie es zu dem Gleisbruch kommen konnte, steht noch nicht fest. Im März hatte es zwischen Stadiobrücke und Waterloo ebenfalls ein defektes Gleis gegeben.

Von sbü/RND