Hannover

Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist in vollem Gange. Nicht gerade als Revolution, eher geräuscharm, aber dennoch rapide, erklärte der AOK-Vorstandsvorsitzende Jürgen Peter. Der Kassenchef weiß, wovon er spricht. Die AOK hat vor einem Jahr das Projekt „Gesundheit in der Arbeitswelt 4.0“ gestartet und am Donnerstag in Hannover mit den anderen Beteiligten erste Ergebnisse mitgeteilt.

Im Boot sind die niedersächsischen Ministerien für Gesundheit und Wirtschaft, Unternehmerverband und DBG. Das dabei unterschiedliche Ansichten zu einzelnen Aspekten auf den Tisch kommen, versteht sich.

Unternehmerchef Volker Müller setzt wenig überraschend auf eine stärkere Flexibilisierung, wofür er eine „behutsame Anpassung“ der Arbeitszeit- und schutzgesetze für unerlässlich hält. Wogegen der DGB-Bezirksvorsitzende Mehrdad Payandeh stärkere Beteiligungsrechte der Mitarbeiter bei der Gestaltung zukünftiger Arbeitsstrukturen einfordert. Doch letztlich geht es darum, gemeinsam Lösungen für mögliche Probleme der digitalen Arbeitswelt zu finden.

Nötig ist es. „35 Prozent der niedersächsischen Betriebe sagen heute schon, dass psychische Belastungen zunehmen werden“, so Stefan Muhle, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Auch Gesundheitsministerin Carola Reimann sieht Gefahren etwa durch Entgrenzung der Arbeitszeiten, Leistungskontrollen und Wegfall fester Beschäftigungen. Es gebe aber auch Chancen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

An dem Projekt beteiligen sich 21 Unternehmen verschiedener Größe der unterschiedlichsten Branchen, darunter Sennheiser, Rossmann und die MHH. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. Die Forscher beginnen jetzt mit mehrtägigen Beobachtungen am Arbeitsplatz, mehrstündigen Interviews und Fragebogenaktionen. Erste Erkenntnisse gibt es laut AOK-Chef Peter schon: Alle müssten sich auf Veränderungen einstellen, und die klassische Unternehmensführung habe ausgedient: „Rollen verändern sich – ein neuer Typ Führung ist gefragt.“ Die Führungskraft müsse sich als Coach und Gestalter im Veränderungsprozess verstehen.

Von Andreas Krasselt